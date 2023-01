Mafia: Balsamo, serve commissione inchiesta su P. Mattarella

(ANSA) - PALERMO, 06 GEN - "Ci sono delitti che hanno segnato la storia del nostro Paese e che attendono anche adesso una ricostruzione completa. Occorre fare piena luce sulla stagione del terrorismo mafioso, nella quale sono caduti alcuni degli esponenti più importanti delle istituzioni come Piersanti Mattarella l'uomo che ha saputo cambiare la considerazione della Sicilia nel contesto internazionale e che ha saputo opporsi con coraggio ai disegno della mafia. Io credo che i tempi possono essere maturi per una ricostruzione storica condivisa che potrebbe essere opera di commissioni parlamentari di inchiesta e o la stessa Commissione antimafia, se verrà istituita anche in questa legislatura e che potrebbe giovarsi di tutte le istituzioni". Lo ha ribadito Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, a margine della commemorazione di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia 43 anni fa.

"Le commissioni parlamentari - ha aggiunto - possono compiere anche quelle ricostruzioni per cui gli strumenti del processo penale non sono sufficienti perché connaturate ai limiti dello strumento processuale. Credo che i tempi possono essere maturi per questo lavoro di costruzione di una memoria condivisa. Sul fronte delle indagini ho grande fiducia nei magistrati che ci stanno attivamente occupando dell'argomento. Ho grandissima stima del procuratore Maurizio De Lucia, una di quelle persone che ha fatto di Palermo la propria città adottiva". (ANSA).