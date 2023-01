Epifania: giocattoli a piccoli ricoverati pediatria Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 06 GEN - Sacchi colmi di doni destinati ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa sono stati portati dalla befane su due carrozze trainate da cavalli. L'iniziativa è stata organizzata dal comune di Siracusa e dal comando dei vigili urbani, in collaborazione con l'Aeronautica militare di Siracusa. Ad accogliere il sindaco Francesco Italia, il comandante dei vigili urbani Delfina Voria, il vice comandante dell'Aeronautica Michele Bruno e l'assessore comunale Dario Tota sono stati il direttore medico dell'ospedale Paolo Bordonaro e il direttore del reparto Maria Assunta Vitale.

"Vigili Urbani travestiti da befane - si legge in una nota dell'Azienda sanitaria - hanno consegnato ai bambini giocattoli e dolci, donando momenti di allegria ai piccoli e alle loro mamme". A rallegrare la giornata con giocattoli e dolcetti ai piccoli ricoverati anche volontarie dell'associazione Avo, presieduta da Immacolata Messana, che svolgono quotidianamente attività di accoglienza all'ingresso dell'ospedale, vestite da befane. La giornata dell'Epifania per i piccoli della pediatria è proseguita con la visita e la consegna di doni da parte dell'associazione "S. Lucia fra i Falegnami" e dell'associazione "Carovana clown" di Giusy Motta, impegnate quotidianamente nel reparto in attività di clown terapy con il pronto soccorso della risata. (ANSA).