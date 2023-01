Incidenti stradali: moto contro palo, un morto nel Ragusano

(ANSA) - ISPICA, 05 GEN - Un muratore di Rosolini di 38 anni, Salvo Gennaro, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115, in territorio di Ispica, nel Ragusano. L'uomo era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ispica, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 di Rosolini. (ANSA).