Ivoriano scomparso nel ragusano, sit in per chiedere verità

(ANSA) - VITTORIA, 02 GEN - Libera Sicilia in piazza questo pomeriggio a Vittoria per ricordare Daouda Diane, l'ivoriano di 37 anni scomparso da Acate il 2 luglio dello scorso anno. A sei mesi dalla sua scomparsa, senza lasciare traccia (la Procura indaga per omicidio e occultamento di cadavere) Libera torna in piazza per una manifestazione che si svolge ormai con cadenza mensile. Come ogni mese, l'appello sarà affidato ad un gruppo.

Questa sera, saranno gli scout del gruppo Agesci di Modica a leggere in piazza la lettera - appello: «Caro Daouda - scrivono gli scout - scusa per non aver sostenuto il tuo coraggio, per non averti aiutato a vivere una vita dignitosa, scusa per il poco valore che il nostro paese dà alla tua cultura, scusa per gli atroci silenzi che non aiutano a dar luce alle verità celate, alla tua verità… perché è giunto il momento di parlare, perché chi sa deve umilmente opporsi, perché non si deve avere paura della giustizia, è giunto il momento di parlare. Tu stai rappresentando l'emblema del coraggio, della speranza. Caro Daouda, scusaci per averti lasciato solo, per non averti sostenuto in tempo».

La manifestazione avrà un duplice significato: si ricorderà anche la strage del 2 gennaio 1999 al bar della stazione di servizio Esso. In quella strage, un regolamento di conti tra esponenti dei clan mafiosi locali, rimasero uccisi cinque giovani e, tra questi, anche Salvatore Ottone e Rosario Salerno, che casualmente si trovavano in quel momento all'interno del bar (ANSA).