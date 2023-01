Investito dal tram a Palermo, è grave

(ANSA) - PALERMO, 01 GEN - Un pedone è stato investito da un Tram in via Leonardo da Vinci a Palermo. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha scavalcato le barriere ed è stato travolto dal mezzo in transito. L'autista ha cercato di frenare ma l'impatto è stato inevitabile. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato a Villa Sofia in codice rosso. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. I collegamenti sono rimasti sospesi per consentire il soccorso e accertare eventuali responsabilità. (ANSA).