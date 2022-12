Sanità: Sicilia; giunta, manager diventano commissari per 5 mesi

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - Da manager a commissari di Asp e aziende ospedaliere per cinque mesi. Lo ha deciso la giunta Schifani, che ha dato contestualmente il via libera al bando di reclutamento dei nuovi manager. "Ci sono alcune novità rispetto al passato - ha detto Schifani - I colloqui con i candidati saranno resi in forma pubblica, per una esigenza di trasparenza delle regole e di un rigore selettivo". La selezione avverrà tra maggio-giugno. "Mi auguro che questa selezione porti a un significativo cambiamento", ha aggiunto. (ANSA).