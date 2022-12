Covid: Dasoe, nella settimana di Natale contagi in calo

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - Nella settimana dal 19 al 25 dicembre si registra un calo delle nuove infezioni da Covid con un'incidenza pari a 8.495 (-24.63%) e un valore cumulativo di 177/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa (240/100.000), Palermo (198/100.000) e Caltanissetta (182/100.000). Sono i dati del Dipartimento Attività Sanitarie della Regione (Dasoe).

Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni (295/100.000), tra gli 80 e gli 89 anni (278/100.000) e tra gli over 90 (277/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione.

I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 21 al 27 dicembre. Nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 24,29%, mentre hanno completato il ciclo primario 64.390 bambini, pari al 20,89%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,91% mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è pari all' 89,55%.I vaccinati con terza dose sono 2.771.724 pari al 72,39% degli aventi diritto. (ANSA).