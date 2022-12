Capodanno: a Palermo festa local con Gabbani e Friscia

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - "Finalmente dopo anni di pandemia e isolamento Palermo torna a festeggiare in piazza il nuovo anno con un momento di grande musica e di gioia che spero possa regalare ai palermitani una giornata indimenticabile". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla presentando il programma per la celebrazione del nuovo anno con il ritorno del concerto in piazza Politeama per aspettare la mezzanotte del 31 dicembre.

"Ringrazio la giunta - ha proseguito - e quanti hanno reso possibile con grande impegno e lavoro la realizzazione di questa manifestazione che vede in scena per la maggior parte artisti siciliani".

Artista di punta della serata sarà Francesco Gabbani che inizierà il suo concerto dopo le 23. A scaldare la piazza dalle 20 gli artisti siciliani Esdra, Bruna e Kid Gamma. Sul palco che è già stato allestito davanti al teatro Politeama saliranno anche la Sicily Pop Orchestra con le soliste Giuliana Di Libero, Pamela Barone e Katya Miceli e la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì, e gli Shakalab. A condurre la serata l'attore palermitano Sergio Friscia con Ylenia Totino.

Ad organizzare il concerto la ATS, composta da GoMad Concerti Srls, Maurilio Cassata e Alessia Billitteri per Utopia Srls e Carmelo Galati per Associazione Culturale Wilder.

"Al momento della scelta sull'affidamento dell'organizzazione del capodanno - ha chiarito l'assessore comunale alla cultura Giampiero Cannella - non era ancora stato approvato il bilancio e non avrebbe avuto senso lanciare un avviso pubblico. Avremmo fatto nascere aspettative che non saremmo stati in grado di soddisfare e non c'erano i tempi tecnici per farlo. Sono pervenute agli uffici un paio di proposte, fra cui quella che vede al centro Gabbani e che è stata valutata come la migliore non solo artisticamente, ma anche dal punto di vista organizzativo". (ANSA).