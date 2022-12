Palermo: approvato in consiglio comunale il bilancio 2022/24

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - E' stato approvato in Consiglio comunale a Palermo il bilancio 2022-2024. " La macchina amministrativa può finalmente riprendere a camminare, dopo anni in cui è stata, di fatto, in dissesto funzionale". Lo afferma il sindaco Roberto Lagalla.

"Un dissesto che è sempre stata mia intenzione evitare e ci siamo riusciti, mettendo in sicurezza i conti fino al 31 dicembre 2024 - aggiunge - . Con il Bilancio 2022-2024 appena approvato, si sbloccano 310 milioni di euro di cassa e gli uffici potranno sin da subito lavorare per impiegare somme entro il 31 dicembre. "A questo proposito, sono subito a disposizione circa 15 milioni di euro di avanzo di amministrazione, destinati soprattutto alle manutenzioni. - aggiunge Lagalla - È intenzione del governo della città di assegnare un'importante fetta di questa somma all'edilizia scolastica e all'igiene urbana.

Abbiamo condiviso la nostra idea con il Consiglio comunale e adesso destineremo circa 7 milioni alle scuole di Palermo, dopo aver già effettuato una ricognizione con i dirigenti scolastici, mentre altre risorse andranno alla Rap per l'acquisto di nuovi mezzi". "Quello conseguito in Consiglio comunale è un grande risultato per la città, per il quale ringrazio le forze politiche in Sala delle Lapidi. Il Bilancio 2022-2024 arriva dopo un intenso e faticoso lavoro degli uffici della Ragioneria e di questa amministrazione che sta portando il Comune fuori dalla fase di stallo nella quale si trova da anni e che ha messo in ginocchio Palermo", dice il vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi.

"Il bilancio appena approvato dal Consiglio comunale segna un punto di svolta per la città, per il suo contenuto e per il metodo di collaborazione istituzionale che ne ha permesso l'elaborazione", osserva il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo. (ANSA).