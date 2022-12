Morto Nicola Bravo, promosse 'Una Marina di libri' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - È morto Nicola Bravo, promotore e anima di "Una Marina di libri". Bravo, 72 anni, era presidente del Centro commerciale naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo della rassegna che da 13 anni coinvolge scrittori, artisti, giornalisti e decine di editori.

Il direttore artistico Gaetano Savatteri ricorda così Nicola Bravo: "È stato un organizzatore culturale appassionato e sanguigno. Ha dato vita al più grande evento sui libri e sull'editoria che si svolge a Palermo e in Sicilia. Sarà impossibile dimenticare la sua ostinazione, la sua passione per tutto ciò che veniva stampato".

"Una Marina di libri - aveva detto Bravo presentando l'ultima edizione della manifestazione - è una macchina complessa che richiede impegno, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre sostenuto. All'interno del festival si respira un'aria familiare dove c'è spazio per tutti, adulti e bambini. Il libro è l'unico strumento che permette la conoscenza, la crescita e l'inclusione". (ANSA).