Donna uccisa dal marito nel Trapanese

(ANSA) - MARINELLA DI SELINUNTE, 24 DIC - Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe avvenuto nella loro abitazione.

Al momento non si conosce il movente dell'omicido. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i carabinieri.

La vittima si chiama Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea. Carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito che si trova in caserma per essere interrogato. (ANSA).