Sicilia: Schifani, salvato il bilancio della Regione

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - "Mi sono attivato personalente spendendomi in prima persona per ottenere quello che finalmente ieri è arrivato. Abbiamo salvato il bilancio della Regione. Non chiedevamo soldi al governo nazionale ma una norma per spalmare il debito in dieci anni". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. "Mi sono attivato personalente spenendomi in prima persona per ottenere quello che finalmente ieri è arrivato. Abbiamo salvato il bilancio della Regione.- ha aggiunto - Non chiedevamo soldi ma una norma per spalmare il debito in dieci anni. Il ministro Giorgetti ci è stato vicino dopo le improvvida critiche della Corte dei Conti nel giudizio di parifica al bilancio ", ha aggiunto. Schifani ha presnettao il progetto della pedemontana il nuovo tratto autostradale che permetterà di collegare l' autostrada Palermo- Catania con quella di Mazara del Vallo. Il progetto per un finanziamento di 1 miliardo e 300 milioni è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche l'assessore Alessandro Aricò, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l'assessore palermitano Salvatore Orlando e i vertici regionali dell'Anas. "I lavori partiranno al più presto", ha detto Schifani. (ANSA).