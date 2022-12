Quarant'anni di vita negli scatti di Lia Pasqualino

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - Sarà aperta da domani al 14 maggio, a villa Zito a Palermo, la mostra della fotografa Lia Pasqualino "Il tempo dell'attesa" oltre 160 fotografie che raccontano quasi quarant'anni di vita e di passione, dalle prime fotografie del 1986 nei vicoli del centro storico di Palermo alle ultime scattate nel backstage del film "La Stranezza" e della miniserie televisiva "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa". L'esposizione a cura di Giovanna Calvenzi, è organizzata da Open Air Art con il sostegno della Fondazione Sicilia in collaborazione con Sicily Art and Culture e con la Fondazione Le Vie dei Tesori. «Ho sempre utilizzato esclusivamente il bianco e nero - dice Lia Pasqualino -, ma in questo caso, la particolare luce delle scene del film, l'atmosfera rarefatta, onirica, mi hanno fatto trovare congeniale l'uso del colore».

«Quella con Letizia Battaglia - aggiunge - è stata una relazione artistica e umana importante. Un incontro determinante che ha fatto prendere alla mia vita un nuovo corso. A lei ho voluto dedicare due delle tre nuove sale allestite nell'ambito della mostra antologica a Villa Zito». (ANSA).