Scuola: a Palermo manifestazione solidarietà della Polizia

(ANSA) - PALERMO, 21 DIC - La Polizia di Stato di Palermo ha organizzato la manifestazione "Conoscersi con un Sorriso", giunta alla sua decima edizione. Come in passato l'iniziativa benefica è dedicata a bambini ospiti di case famiglia della provincia di Palermo (circa 300 bambini). Hanno partecipato circa 200 alunni di diverse scolaresche, dei quartieri disagiati della periferia di Palermo, alcune delle quali con bambini affetti dalla sindrome di Down, per un percorso di legalità finalizzato al recupero dalla dispersione scolastica.

Come per gli anni precedenti, si sono resi promotori ed organizzatori dell'iniziativa gli operatori di Polizia del XI Reparto Mobile, che hanno provveduto a una raccolta volontaria.

Quest'anno l'iniziativa si è tenuta al teatro Politeama Garibaldi, con la partecipazione, a titolo gratuito, di artisti che si sono esibiti in spettacoli di intrattenimento per bambini e del coro della Parrocchia Maria SS Addolorata di Sant'Elia (PA), che ha intonato canti natalizi.

All'esterno del teatro sono stati allestiti i gazebo espositivi "Polizia di Stato", alcuni dei quali hanno accolto gli ospiti per la consumazione di una merendina, altri sono stati addobbati con arredi e suppellettili riferiti alla casa di Babbo Natale, dove i bambini hanno ritirato doni a loro dedicati. Testimonial i campioni del mondo di calcio e pallavolo, ognuno nelle rispettive discipline, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta.

La giornata di solidarietà si concluderà, il giorno di Natale, con la consegna di doni e gadget istituzionali ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali di Palermo. (ANSA).