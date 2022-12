Manovra: ok fondo per collegamenti aerei Sicilia e Sardegna

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Per promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità è istituito presso il Mit un apposito fondo per garantire un "completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna" con una dotazione di 5 milioni per il 2023 e 15 milioni dal 2024. Lo prevede un emendamento riformulato alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Le disposizioni si applicano ai cittadini residenti nelle regioni Sicilia e Sardegna. (ANSA).