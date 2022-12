Politologo Edward Luttwak in vista a Palazzo Reale

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - Visita a Palazzo dei Normanni dell'economista ed esperto di politica internazionale, Edward Luttwak, accompagnato da Annibale Chiriaco, amico di famiglia da tanti anni, dal deputato-questore Vincenzo Figuccia e dall'assessore comunale al Turismo, Sabrina Figuccia. Insieme alla moglie, Luttwak ha pranzato nei giardini reali dove è stato accolto dal presidente dell'Assemblea siciliana Gaetano Galvagno e dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Subito dopo Luttwak e la moglie hanno visitato la Cappella Palatina.

"Ho vissuto a Palermo, sono rimasto in questa meravigliosa città fino all'età di otto anni - ha raccontato Luttwak, conversando con l'ANSA tenendo in mano un arancia raccolta da un albero nei giardini reali - Mio padre esportava arance, le consegnava alle navi che le trasportavano all'estero. Purtroppo poi decise di trasferirsi a Milano, dove cominciò a produrre Pvc, fu il primo a farlo in Italia. Non mi piaceva Milano, sarei rimasto a Palermo, dove poi sono tornato altre volte". (ANSA).