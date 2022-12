Biorepack e Cnr-Ipcb insieme per scoprire falsi sacchetti bio

(ANSA) - CATANIA, 20 DIC - Il consorzio per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile Biorepack e l'Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali (Ipcb) del Consiglio nazionale delle ricerche hanno sottoscritto a Catania una convenzione volta a verificare quanto sia diffuso l'uso del poliolefine nei sacchetti certificati come compostabili. Molti, infatti, sono ancora i casi di uso e commercializzazione di prodotti illegali che contengono poliolefine, come il polietilene, in percentuali variabili.

In base all'accordo, il Cnr-Ipcb effettuerà la ricerca e l'analisi dell'eventuale contenuto di polietilene su campioni di sacchetti per asporto merci e per imballaggio di alimenti sfusi reperiti nei punti vendita della grande distribuzione, nei mercati e nei negozi in modo da verificarne la conformità alla legge.

Le indagini avranno inizio nel gennaio del prossimo anno e i risultati verranno resi noti nel corso del 2023. (ANSA).