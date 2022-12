Salvini a Lampedusa, si parli dell'isola solo per cose belle

(ANSA) - LAMPEDUSA, 19 DIC - "E' un orgoglio per me essere qui, oggi, da ministro. Il nostro impegno è riuscire a far parlare in futuro di Lampedusa solo per cose belle". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini in visita nell'isola.

"Abbiamo messo dei soldi in manovra per Lampedusa - ha aggiunto - nella Legge di Bilancio saranno garantiti 850 mila euro per compensare, almeno economicamente, le ricadute dell'hotspot sull'amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa". Parlando di migranti Salvini ha affermato che "i temi legati alle tragedie mi auguro vengano risolti a monte". "Bisogna rivedere le norme nate in passato - ha aggiunto - qui siamo di fronte a un traffico organizzato su cui ci sono inchieste in corso. Le vittime sono alla fine i migranti. Che valgono in base all'età e alla nazionalità". Ha sottolineato anche che "non è ammissibile che le politiche migratorie vengano gestite da associazioni private".

Salvini ha firmato il libro d'onore dell'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, scrivendo una dedica in cui ha voluto sottolineare la frase "grazie di cuore" rivolgendosi alle donne e agli uomini della Guardia Costiera. (ANSA).