Pallavolo: Re Borbone Saber Palermo-Cinquefrondi 3-1

Sesta vittoria di fila per la Re Borbone Saber Palermo che nell'ultima giornata di andata del campionato di Serie B maschile di pallavolo batte 3-1 il Cinquefrondi. Al Palaoreto dopo 4 set combattuti (parziali 19-25, 26-18, 25-23, 25-21) il sestetto di Nicola Ferro porta avanti la serie positiva e rafforza la seconda posizione in classifica, a braccetto con l'Universal Viagrande passata a Siracusa per 3-1, e staccando il Raffaele Lamezia che ha riposato.

Contro i calabresi del Cinquefrondi la Re Borbone Saber Palermo è partita contratta e timorosa, lasciando il primo set agli avversari. Poi capitan Blanco ha guidato i suoi alla rimonta grazie anche all'opposto italo-tedesco Fabian Gruessner che ha messo a terra 24 punti.

Il campionato adesso si ferma per la sosta natalizia, il girone di ritorno inizierà il 7 gennaio quando la Re Borbone Saber Palermo riceverà al Palaoreto l'Universal Viagrande.

"Cinquefrondi si è dimostrata una buona squadra - ha detto l'allenatore dei palermitani Nicola Ferro - Siamo stati bravi a mantenere la calma e la lucidità, ribaltando una partita che si era messa in salita. È stata una fotocopia del match di Lamezia, con l'ennesima falsa partenza. Poi loro sono calati in battuta, mentre noi abbiamo ricevuto meglio. Con un palleggiatore nuovo e tanti giovani in panchina, credo che possiamo essere soddisfatti del nostro cammino. Letojanni e Viagrande sono forse più complete, ma devono dimostrarlo. Nel ritorno avremo gli scontri diretti in casa, dipende da noi".

In classifica al comando Letojanni con 27 punti; Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande 19; Lamezia 16; Aquila Bronte 14; Sicily Villafranca e Cinquefrondi 13; Paomar Siracusa 8; Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.