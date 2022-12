Valeria Golino gira a Catania la serie 'L'arte della gioia'

La regista Valeria Golino sta girando a Catania alcune scene della serie televisiva 'L'arte della gioia' ed ha allestito il set di fronte al Palazzo di Città, tra la Cattedrale e porta Uzeda.

Le riprese hanno toccato, oltre a piazza Duomo, siti di grande impatto evocativo quali piazza Asmundo, via San Benedetto, via Crociferi - dove è stato approntato un grande mercato all'aperto - la scalinata Alessi, piazza Dante, palazzo San Giuliano di piazza Università. La messa in onda è prevista nel 2023 su Sky Original e Now. L'opera audiovisiva, tratta dal romanzo postumo della scrittrice catanese Goliarda Sapienza, è una produzione Ht Film per Sky con riprese realizzate anche nel capoluogo etneo e in diversi siti del centro storico con la collaborazione della Catania Film Commission del Comune.

"Siamo particolarmente lieti - ha detto il commissario Federico Portoghese, affiancato dal capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro - di ospitare una importante produzione che, grazie alla regia di un'artista di grande talento come Valeria Golino, non solo valorizzerà l'opera di una scrittrice catanese, facendola conoscere a un pubblico ancora più vasto, ma offrirà anche una eccezionale vetrina al barocco e a luoghi rappresentativi del nostro patrimonio storico-artistico e architettonico".

La regista ha ringraziato l'amministrazione per la calorosa accoglienza e, insieme con la direttrice di produzione Daniela Moramarco, per il supporto fornito alla troupe. Si è quindi soffermata sul racconto di alcune fasi della preparazione di quest'ultimo lavoro e soprattutto su come l'idea di ispirarsi all'arte della gioia sia nata dall'incontro e la frequentazione che l'attrice, giovanissima, ebbe con Goliarda Sapienza sul set di un film di Citto Maselli, allora compagno della scrittrice.

