Teatro: Pound-Pasolini, l'incontro tra due eretici (2)

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Il Teatro Biondo di Palermo ospita il 19 dicembre alle 21, nella Sala Strehler, lo spettacolo "Pasolini/Pound. Odi et amo", di Leonardo Petrillo, che ne firma anche la regia. Prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia lo spettacolo è interpretato da Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero.

Nell'ottobre del 1967 il poeta Ezra Pound rilasciò, nella sua casa di Calle Querini a Venezia, una storica intervista. Per l'occasione il giornalista Vanni Ronsisvalle, del TG1, propose per l'incontro l'intellettuale più eretico della cultura italiana: Pier Paolo Pasolini. Lo spettacolo di Petrillo ricostruisce la genesi e la preparazione di questo evento storico, che rappresentò l'incontro fra due diverse sensibilità accomunate da eguale tensione e passione per la poesia e la vita.

I due giganti della poesia rivivono sulla scena attraverso la riproposizione dello storico filmato dalla Rai; accanto a loro, in carne ed ossa, le figure di Olga Rudge, matura amante e governante di Pound, interpretata Maria Grazia Plos, e un giovane Ronsisvalle interpretato da Jacopo Venturiero. La scrittura dei due grandi autori conquista la scena grazie alle parole adamantine e potenti di Pasolini e alla voce drammatica e profetica, ecologista ante litteram e rivoluzionaria, di Ezra Pound. Le videoproiezioni sono a cura di Diego Cenetiempo, i costumi di Sandra Cardini. (ANSA).