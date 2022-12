Teatro: in scena a Palermo i 40 anni di Sicilia Motori

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Il 19 dicembre, alle ore 20, al Real Teatro "Santa Cecilia" di Palermo, andrà in scena lo spettacolo "Rombo di passione" ideato per festeggiare i 40 anni della rivista Sicilia Motori. Scritto da Francesco Terracina e Domenico Bravo, che n'è anche il regista, "Rombo di passione" sarà interpretato da Eletta Del Castello e Rosario Terranova con le coreografia di Fabiola Arculeo.

"Rombo di passione - spiega il regista Domenico Bravo - ripercorre i 40 anni di Sicilia Motori fra ricordi e avvenimenti proprio dell'automobilismo e dei motori in generale, ma anche attraverso fatti e vicende politiche, sociali, storiche e di costume che hanno attraversato i quattro decenni. In un caleidoscopio di teatro, danza e musica, passando per interviste e testimonianze, si dipanerà la cronaca di una passione inarrestabile, il racconto di una solida pervicacia che porterà a spegnere la quarantesima candela sulla torta di Sicilia Motori". Sicilia Motori, il cui primo numero venne pubblicato nel marzo del 1982 è stato fondato dai giornalisti Roberto Barbato e Dario Pennica (che n'è tutt'ora il direttore responsabile). Nel tempo si è affiancato il sito internet (www.siciliamotori.it). Sicilia Motori è stata la prima e la più longeva fra le riviste regionali di corse motoristiche ed è oggi la terza rivista per anzianità (dopo Quattroruote e Autosprint) fra tutte le testate italiane di automotive distribuite in edicola. Prodotto dalla società editrice di Sicilia Motori (Stratos Dmp srl) con la collaborazione di Bosch, Michelin e Volvo, lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio gratuito del presidente della Regione Siciliana e del sindaco di Palermo. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione. (ANSA).