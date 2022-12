Caro voli: spesa di oltre 4mila euro per 6 tratte Schifani

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Per quattro tratte (andata e ritorno) da Palermo a Roma e per due con destinazione Milano, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha speso 4.128 euro. E' quanto risulta dai decreti di liquidazione delle missioni effettuate dal governatore, dal 25 ottobre all'ultima che risale al 13-14 dicembre. La somma più alta riguarda l'ultima missione. Schifani è volato a Milano tre giorni fa, il giorno dopo da Milano ha preso un volo per Roma (ore 10) e in serata (ore 22) il rientro dalla Capitale a Palermo: 1069,9 euro il costo dei tre voli, tutti della compagnia Ita. Nei giorni scorsi il governatore aveva annunciato una denuncia della Regione all'Antitrust per i prezzi troppo elevati. (ANSA).