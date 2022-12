Rdc: Conte, Governo recupera soldi togliendoli ai poveri

(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - "Sempre peggio, le notizie che arrivano sono sempre negative. In queste ore il governo sta valutando di recuperare nuove risorse togliendole ai poveri.

Vuole addirittura anticipare i tagli al reddito di cittadinanza rendendoli ancora più pesanti. E' un disegno irragionevole. Non si rendono conto che il reddito di cittadinanza serve per la coesione sociale , per garantire un sistema di protezione che rende più forte la nazione". Cosi il leader del M5S Giuseppe Conte, che sta incontrando la gente nel quartiere popolare dello Zen a Palermo e incontrerà alcuni percettori del reddito di cittadinanza. (ANSA).