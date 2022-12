Ue: spesa Regione fondi Fse oltre target, 441 mln su 615mln

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - Ammonta a 441 milioni di euro la spesa certificata dalla Regione dei fondi Fse della programmazione 2014-2020, soglia che ha consentito di superare il target fissato dalla commissione Ue. Rimangono da certificare 174 milioni di euro ma dalla Regione sono certi di raggiungere l'obiettivo al 31 dicembre del prossimo anno, entro i termini stabiliti dall'Ue. Il dato è emergo nel corso del Comitato di sorveglianza riunito a Palermo per fissare i criteri delle operazioni nell'ambito della nuova programmazione 2021-2027 e per fare un bilancio della programmazione in fase di chiusura.

"Oggi cominciamo una nuova stagione, quella di una formazione vera anche perché sarebbe disonesto non riconoscere che in passato ci sono stati tanti punti di criticità - ha detto l'assessore regionale alla Formazione, Mimmo Turano - Questa nuova programmazione rappresenta una grande occasione per la Regione proprio per risolvere le criticità e fissare i punti di forza. Faremo delle regole certe che permetteranno di accelerare la spesa".

Il fondo Fse per la Regione 2021-2027, approvato dalla Commissione quattro mesi fa, mette a disposizione della Sicilia oltre 1 miliardo e 500 milioni di euro. Oltre all'assessore Turano, fanno parte del Comitato, che rimarrà riunito per l'intera giornata, Leonardo Colucci e Paolo Montini della Commissione europea, Vincenzo Sorce per Anpal e altre amministrazioni centrali e Patrizia Valenti dell'Autorità di gestione del Fse.

La plenaria del Comitatosi sta svolgendo nella sala dell'Istituto "E. Medi".

All'interno della scuola è stata allestita la mostra dell'ANSA dedicata ai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, cofinanziata dal Fse della Regione siciliana, un percorso per immagini che ripercorre le tappe umane e professionali più importanti della vita dei due magistrati uccisi dalla mafia.

(ANSA).