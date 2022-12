Prova generale "Schiaccianoci" al Massimo a sostegno di Msf

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - Anche quest'anno il Teatro Massimo di Palermo, con il patrocinio della Fondazione Teatro Massimo e del Comune di Palermo, dedica la prova generale di uno spettacolo a sostegno di Medici Senza Frontiere. Giovedì 15 dicembre alle ore 18.30, ritorna la prova generale di uno dei balletti più amati "Lo Schiaccianoci" di Petr Il'ic Cajkovskij.

Prima dello spettacolo ci sarà l'intervento di Stefano Di Carlo, direttore generale di Msf Italia. Lo spettacolo sarà ufficialmente in scena dal 16 al 23 dicembre. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'organizzazione medico umanitaria. Dirige l'orchestra del Teatro Massimo il maestro Ido Arad, mentre le nuove scenografie sono firmate da Jean-Sébastien Colau, da poco nominato direttore del Corpo di ballo del Teatro e da Vincenzo Veneruso.

MSF è nata nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti e ha sempre portato avanti la doppia vocazione di curare e testimoniare. Oggi l'organizzazione fornisce soccorso medico-umanitario alle popolazioni minacciate da conflitti armati, epidemie, disastri naturali e violenze.

Il Gruppo di volontari Msf di Palermo è nato nel 2022 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell'organizzazione in città e provincia. E' costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere Msf dedicandole parte del proprio tempo. (ANSA).