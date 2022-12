Premi Pirandello a Orsini, Villoresi e Vassallo

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - Il Premio Pirandello è stato assegnato questo pomeriggio al Teatro Biondo di Palermo.

Premiati Umberto Orsini per la sua lunga e straordinaria carriera, Pamela Villoresi per i suoi 50 di attività, divisa tra teatro, cinema e televisione, Alessio Vassallo, premio speciale del Presidente della Giuria, Gianni Puglisi, per i suoi successi per l'interpretazione di ruoli che hanno una radice nella lingua e nella letteratura siciliana, e Martina Consolo che vince il premio destinato agli under 35. Il Premio prestigioso è stata assegnato negli anni ad artisti come Bergman, Strehler, Eduardo, Harold Pinter o Vittorio Gassmann.

"Il Premio Pirandello - sottolinea Gianni Puglisi- come del resto il Premio Mondello, sono due momenti insostituibili della nostra memoria storica e culturale. Il Pirandello, organizzato dalla Fondazione Lauro Chiazzese che lo inventò, quando era Presidente della Cassa di Risparmio, e poi inglobato dal Banco di Sicilia, che allora era così importante da battere moneta. Il premio però fu dimenticato e la sua riscoperta si deve ad un banchiere illuminato come Salvatore Mancuso che mi chiamò per occuparmi del premio. Oggi il 'Pirandello' è gestito dalla Fondazione Chiazzese e quindi è come se fosse tornato a casa, perché la Fondazione apparteneva alla Cassa di Risparmio. In questo senso dico che è un pezzo della nostra storia economica e culturale, ed è strumento per fare memoria. Sono felice di consegnare il premio ad un attore come Umberto Orsini, che racchiude in sé una buona parte della storia del teatro del 900, passando attraverso spettacoli indimenticabili".

Premiati anche Mimmo Cuticchio e Virgilio Siani per lo spettacolo "Nudità" e il saggio di Vito De Bernardi, "Ossatura" e, inoltre, Michele Zaccaria per il saggio "Primedonne". Per la sezione "Testo Teatrale" il premio 2022 va al romanzo "Tornati (a casa) per tempo", quattro racconti firmati da Roberta Amato, Giovanni Arezzo, Nicola Orofino e Alice Sgroi. (ANSA).