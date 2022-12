Lavoro nero: maxi multa a parrucchiere Catania

(ANSA) - CATANIA, 13 DIC - Dieci dipendenti 'in nero' sono stati scoperti dai carabinieri a Catania in un negozio di parrucchiere del quartiere Cibali durante controlli disposti nell'ambito dell'operazione 'Buon Natale sicuro'. I militari hanno accertato anche che non erano stati sottoposti a visita medica. Il titolare è stato denunciato e sanzionato per 36.000 euro. (ANSA).