Incendio: corto circuito a casa, morto 93enne nel Trapanese

(ANSA) - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 13 DIC - Un 93enne è morto in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Castellammare del Golfo per un incidente domestico. Al momento della tragedia l'uomo era da solo a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il medico legale. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scaturito da un corto circuito dell'impianto elettrico che avrebbe colto l'anziana vittima mentre si trovava sulla poltrona. Le fiamme, che si sono spente senza intervento esterno, non hanno lasciato scampo al 93enne che è deceduto sul posto. La Procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. (ANSA).