Coro gospel si esibisce al reparto di hospice a San Cataldo

(ANSA) - SAN CATALDO, 13 DIC - Il coro gospel "Joy's Chorus", diretto dal maestro Raimondo Capizzi, si è esibito all'hospice dell'ospedale di San Cataldo davanti a pazienti, familiari e operatori. Il momento musicale, in vista delle festività natalizie, è stato organizzato dalla Samot Onlus che da oltre 35 anni assiste i malati affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata e le loro famiglie erogando un servizio di Cure palliative domiciliari nella Regione Siciliana.

Il Joy's Chorus ha accolto l'invito della Samot Onlus e si è esibito gratuitamente nel reparto guidato dal dottore Giuseppe Mulè. "La musica - ha detto il maestro Raimondo Capizzi - è un mezzo per trasportare speranza e pace interiore, specialmente per chi è obbligato a stare in un letto d'ospedale a combattere per la vita. Noi facciamo il possibile per arrivare a e da chiunque, se una canzone di natale può risollevare l'animo dei nostri fratelli allora siamo pronti a farlo sempre" (ANSA).