Cinema: a Noto 'Vision 2030' per la tutela dell'ambiente

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - La prima edizione di Vision 2030, premio cinematografico dedicato alla tutela dell'ambiente, si è tenuta al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto (Sr) sotto la direzione artistica di Giulia Morello. Tre giorni di incontri e proiezioni condotti da Ilenia Petracalvina e la serata conclusiva da Beatrice Schiaffino. Il pubblico è stato coinvolto direttamente in attività organizzate da Vision 2030, quali la pulizia della costa con Legambiente e Virtual Reality in collaborazione con Rai Cinema; mentre, nel Palazzo Nicolaci, il pubblico ha potuto assistere, attraverso cuffie wireless, alle attività finanziate da Yourban2030, ovvero: Hidden Sounds (performance sonora) realizzata da Alessio Mosti con il supporto di SilentSystem. A seguire, Multiverso, performance audio-video dell'artista romano Filippo Scorcucchi.

Inoltre, Yourban2030, in collaborazione con Graffiti for Smart City, ha anche inaugurato Irae - Ultimate Landscapes presso i muri della stazione di Noto: un mosaico digitale in bioresina che racconta lo scioglimento dei ghiacciai, attraverso i suoni di Alessio Mosti e le immagini di Claudio Orlandi.

Prodotta da Smile Vision, la manifestazione è promossa dal Ministero della cultura, Comune di Noto, con il supporto di Bbc Pachino e Unioncamere.

I vincitori: miglior documentario a Fort Apache di Ilaria Galanti e Simone Spampinato; menzione speciale miglior documentario a The whale eye - Balearen, regia di Cesare Maglioni; miglior documentario inedito a Dr Vaje di Carmelo Raneri. Premio collaterale aeroporto di Catania a Dream of glass di Andrea Biancone; premio collaterale UnionCamere Sicilia, La lunga rotta di Roberto Lo Monaco; premio Isola del Cinema a Sulla via dei Padri di Bruno Palma; premio collaterale Unpli, Sulla via dei padri di Bruno Palma; premio collaterale Yourban2030, Meta di Cristina D'Eredità e Dario Mattia; buone pratiche al Comune di Noto.

In giuria Valentina Lodovini, Saverio Pesapane, Manuela Rima, Fabia Bettini, Mohammed Hossameldin, Marco Martinelli, Maurizio Menicucci. Presente anche la Giuria Unpli composta da Pippo Bernardo, Beppe Manno e Antonio La Spina. (ANSA).