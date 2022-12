Rubano trattore comunale per scardinare cassa area servizio

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 12 DIC - Rubano un mezzo agricolo di proprietà del Comune di Mazara del Vallo per sradicare la cassa di una stazione di rifornimento di carburante in contrada Triglia Scaletta a Petrosino. E' successo la scorsa notte: ignoti hanno prelevato il mezzo dal Centro comunale di raccolta 'Ex Stella d'Oriente' sulla strada statale 115, gestito dal Consorzio Mazara Ambiente (Multiecoplast Ecoburgus). Il mezzo, un Argo Tractors Landini, è stato ritrovato nelle campagne marsalesi dalla polizia che è risalita, dalla targa, alla proprietà comunale. Pare che il mezzo, al momento del furto fosse privo di batteria e che proprio i malviventi, prima di portarlo via, ve ne abbiano montata una, pare, rubata poco prima a Petrosino. Indaga la Polizia. (ANSA).