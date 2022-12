Aerei: caro voli, protesta associazione a Punta Raisi

(ANSA) - PALERMO, 12 DIC - Un gruppo di giovani dell'associazione "Nun si parti" ha manifestato nel pomeriggio all'interno dell'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo - esponendo uno striscione e distribuendo volantini ai passeggeri in arrivo - per protestare contro il caro-voli.

"Tornare in Sicilia ha dei costi proibitivi, che durante i periodi di festa diventano così alti da risultare inaccessibili - dice Giovanni Castronovo -. Il vero dramma è che i siciliani non abbastanza ricchi da potersi permettere di tornare a casa per Natale sono gli stessi che dalla Sicilia sono stati spinti alla fuga, perché le università non hanno abbastanza posti per accoglierli; perché per una visita in un ospedale siciliano si può attendere anche anni; perché qui di lavoro ce n'è ben poco, spesso a condizioni che rasentano la schiavitù. Si deve investire per creare le condizioni affinché gli 800 mila siciliani, che dalla Sicilia sono stati buttati fuori dalla fame e dalla miseria, di tornare e di restare qui", conclude.

Proprio per accendere i riflettori sul fenomeno dell'emigrazione forzata, l'associazione "Nun si parti", insieme alle Consulte e i forum delle Madonie, ha promosso una fiaccolata di bentornato agli emigrati a Petralia Soprana, che si svolgerà il 27 dicembre alle 18. (ANSA).