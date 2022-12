Migranti: 400 sbarcano in Calabria e a Messina

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Sono duecento (e non 400 come si era appreso in un primo momento), i migranti soccorsi su un peschereccio intercettato ieri sera dalla guardia costiera al largo delle coste calabresi di Brancaleone. Il motopeschereccio, trainato da un rimorchiatore, è stato scortato da due unita' navali della capitaneria di porto e una della guardia di finanza. Il numero definitivo dei profughi, tra i quali numerosi afgani e siriani, è stato reso noto dopo che sono state ultimate stamane le operazioni di sbarco nei porti di Reggio Calabria, dove sono approdate circa 150 persone, e Messina, che ha accolto altri 49 migranti tra i quali quattro minori non accompagnati.