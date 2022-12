Missione Biagio Conte,eseguite180 prestazioni odontoiatriche

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - Sono state eseguite 180 prestazioni odontoiatriche gratuite agli ospiti della missione speranza e carità di Biagio Conte. Il dato è emerso nel corso del convegno "Odontoiatria di emergenza'' che si sta svolgendo nella struttura in via Archirafi nel quale è stato presentato il bilancio dello studio di Odontoiatria solidale speranza e carità. Le cure conservative (otturazioni) sono state la stragrande maggioranza, circa il 60%; la pulizia dei denti seguita dall'istruzione all'igiene orale circa il 30% e le terapie canalari (devitalizzazioni dei denti) circa il 10%. Nel prossimo gennaio verrà attivato uno screening orale grazie alla collaborazione del Rotary club Palermo Montepellegrino per ridurre drasticamente le avulsioni (estrazioni), che se da un lato danno sollievo ai pazienti sintomatici, dall'altro danno gravi edentulie (mancanza di denti).

"Grazie alla collaborazione di diversi laboratori odontotecnici - spiegano gli odontoiatri volontari della Missione- abbiamo realizzato anche delle protesi rimovibili, che hanno ripristinato la funzione masticatoria e prevediamo che questa diventi una possibilità sempre più frequente in considerazione del disagio che vivono questi fratelli ospiti della Missione.

Grazie alla collaborazione con la scuola di odontotecnici Merendino di Capo d'Orlando attraverso il progetto "Service learning" riusciremo a dare maggiori risposte alle numerose richieste che ci pervengono." (ANSA).