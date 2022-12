Kuntisa in piazza, Contessa Entellina in mostra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - Contessa Entellina, che fa parte della rete dei Borghi dei Tesori promossa dalle Vie dei Tesori, ha deciso di mettersi in mostra e farsi conoscere, proprio attraverso le sue eccellenze: che si possono gustare, scoprire e acquistare in otto stand in piazza Castelnuovo a Palermo, sia oggi che domani. E' il progetto Kuntisa in piazza di promozione del territorio, organizzato dal Comune di Contessa Entellina con il supporto dell'assessorato regionale alle Attività produttive.

"Siamo felicissimi di far conoscere il nostro territorio e uscire così dal contesto locale - spiegano il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera e l'assessore al Turismo Carolina Lala -. Siamo profondamente convinti dell'unicità della zona di Contessa ma ancora di più della sua vocazione a un turismo esperienziale che si basa soprattutto sul contatto diretto con gli abitanti e con i giovani imprenditori. Faremo scoprire la bellezza di Contessa a chi non la conosce, e faremo innamorare del tutto chi la conosce già". Tra i prodotti protagonisti negli stand palermitani: i vini naturali della famiglia Giallo e della cantina Entellano, i vini biologici e le mandorle dei Filari della Rocca, vino e olio "al femminile" di Le sette Aje, i nettari biologici di Baglio Carrubba; pecorino, ricotta e tuma di Feudo Pollichino,ricotta fresca e ricotta salata dell'azienda Costiere, i grani antichi (Tumminia, Perciasacchi e Maiorca) di Terre di Entella, uova di galline "felici" ma anche mosto e zafferano di Irene D'Agostino, ma anche le esperienze turistiche in luoghi spettacolari proposte da Annalisa Gannuscio. E i pezzi nati nelle botteghe d'arte antica: dell'iconografo Vincenzo Bruno, del ceramista Carmelo Giallo, dello scultore Vincenzo Muratore, del pittore Alberto Di Franco, del presepista Pino Lo Voi, accanto ai lavori in pizzi, fettuccia e merletti di Franca Pollichino, Rita Caruso, Nicetta Lo Voi. Oggi e domani gli stand saranno aperti dalle 10.30 alle 21. Oggi (sabato 9 dicembre) alle 18 musica live di Storie di Sicilia - la vocalist Roberta Sava con Nino Nobile (voce e chitarra) e Davide Rizzuto (violino); domani alle 16,30 un laboratorio per bambini a cura del Circ'Opificio e alle 18 lo spettacolo con Fabrizio Campo. (ANSA).