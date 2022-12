Forestali in auto fuori strada nel palermitano, uno è grave

(ANSA) - COLLESANO, 10 DIC - Due operai dell'azienda foreste sono usciti fuori strada a bordo di una Fiat Panda vecchio modello a Collesano (Pa) in contrada Pedala. L'auto ha cappottato più volte prima di finire in una scarpata. I due operai sono stati estratti dai vigili del fuoco dall'abitacolo completamente distrutto. Uno dei due in codice rosso è stato trasportato in elisoccorso a Palermo dai sanitari del 118. Il secondo meno grave all'ospedale di Cefalù. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri. (ANSA).