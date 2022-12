Cinema: al Festival di Vittoria la pace raccontata dai film

(ANSA) - VITTORIA, 11 DIC - Il cinema cerca e racconta la pace. Il tema è affrontato dalle opere in concorso al Vittoria Peace Film Fest in programma dal 12 al 15 dicembre nel Ragusano.

Alla rassegna, presieduta dal regista Pasquale Scimeca e giunta alla decima edizione, sono stati ammessi dieci lungometraggi, sei documentari, dodici cortometraggi. La selezione e la proiezione delle opere cinematografiche, alcune delle quali sono fuori concorso, sarà accompagnata da anteprime, rappresentazioni teatrali, percorsi artistici, fumetto, seminari, mostre, presentazione di libri, incontri con ospiti, registi, autori, giornalisti.

Il festival ha istituito un nuovo premio speciale alla migliore sceneggiatura per un omaggio che i direttori artistici Giuseppe e Luca Gambina hanno voluto dare a Tullia Giardina, saggista e sceneggiatrice scomparsa da poco. Confermati gli altri due premi speciali: quello in memoria del giornalista Gianni Molè ("Cronisti per la pace") e quello dedicato a Sebastiano Gesù ("Cinema per la pace"). In programma anche i premi della selezione ufficiale per miglior lungometraggio, miglior documentario, miglior cortometraggio.

Il Vittoria Peace Film Fest valorizza le immagini, concedendo in questa edizione più spazio ai lungometraggi, ai documentari e ai cortometraggi internazionali. La rassegna celebra il cinema di qualità e d'essai per il grande schermo. I temi mirano a promuovere la cultura della pace, oltre le logiche delle guerre, della non violenza, ma anche di altri valori come solidarietà, rispetto delle diversità, diritti umani, in particolare di minori, migranti, rom e abitanti delle periferie del mondo. Sono percorsi che utilizzano linguaggi e testi, in prevalenza audiovisivi, in sintonia con gli obiettivi indicati dall'Agenda 2030 dell'Onu. (ANSA).