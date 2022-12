Fondi Ue: luce verde a Fesr 21-27 Sicilia da 5,8 mld

(ANSA) - BRUXELLES, 09 DIC - La Commissione europea ha approvato il programma operativo della Regione Sicilia per l'impiego del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fesr, per il periodo 2021-2027. La dotazione finanziaria complessiva è di 5,8 miliardi di euro, di cui 4,1 miliardi provengono da fondi Ue.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione, i principali obiettivi indicati dalla Regione nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile e il raggiungimento dei target climatici, intendono contribuire alla crescita di competitività in Sicilia attraverso investimenti nella transizione verde, nella ricerca e nella digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione.

Il programma prevede infatti azioni volte alla decarbonizzazione e alla mitigazione, in linea con il piano europeo REPowerEU, ma anche a soddisfare le esigenze di mobilità attraverso la realizzazione di un sistema infrastrutturale, digitalizzato e sostenibile dal punto di vista ambientale, sia per il traffico passeggeri che per quello merci nelle aree urbane e metropolitane. La Regione, infine, punta a garantire adeguati livelli di protezione e inclusione sociale, investendo nell'istruzione e nella formazione e potenziando le opportunità di piena partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone. (ANSA).