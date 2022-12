Crolla tetto di magazzino nell'Agrigentino, un morto

Per il crollo del tetto di un magazzino, a Naro (Agrigento), è morto un uomo di 39 anni, Michele Di Gerlando. La vittima, dopo il crollo, è stata soccorsa - dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì - e trasferita nell'ospedale "Barone Lombardo". Pare che fosse ancora cosciente - quando è giunto al nosocomio canicattinese dove i medici hanno subito allertato la centrale operativa del 118 che, da Caltanissetta, avrebbe dovuto inviare un elisoccorso. Non c'è stato però nemmeno il tempo perché il trentanovenne è spirato.

A Naro, per dare supporto alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. Pare che il trentanovenne stesse facendo dei lavori all'interno del magazzino. Ma i carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto nel centro storico.