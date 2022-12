Natale: a Ficarra videomapping nelle strade del borgo

(ANSA) - PALERMO, 08 DIC - "Dopo un difficile periodo dovuto alla pandemia adesso è il momento della rinascita culturale, sociale ed economica del nostro borgo, per questo ringraziamo la società Quater srl , attiva nei servizi alla pubblica amministrazione e nella formazione professionale, che ha deciso di donare per Natale al Comune delle bellissime immagini realizzate, con la tecnica videomapping, proiettate nella chiesa della Badia". Così il sindaco di Ficarra Basilio Ridolfo e il consigliere delegato alla cultura Mauro Cappotto commentano le iniziative nel borgo dei Nebrodi per le festività natalizie.

Le immagini di un cielo stellato e della Natività impreziosiscono l'antica chiesa e permettono alla piazza del paese di immergersi in una accogliente atmosfera natalizia. Con una serie di proiezioni dinamiche e sistemi innovativi si accolgono così i visitatori in uno dei borghi più antichi e conosciuti della provincia di Messina. L'iniziativa realizzata con la collaborazione di Salvatore Ridolfo, direttore creativo della società Quater è stata accolta con favore dai cittadini.

La società, conosciuta in tutta Italia, è nata proprio a Ficarra e ha voluto contribuire con questo piccolo dono ad rendere più piacevole il Natale ai cittadini del borgo in cui ha avuto inizio la sua storia imprenditoriale. (ANSA).