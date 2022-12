Popolare Ragusa rileva 9,9% Banca Sconto e avvia partnership

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Banca Agricola Popolare di Ragusa entra con il 9,9% in Banca di Sconto, controllata da Ibl Banca e partecipata da Tecnocasa, e sigla un term sheet non vincolante avente ad oggetto l'avvio di una partnership industriale" nel settore del credito al consumo, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento in tale segmento di mercato". Come si legge in una nota "gli accordi prevedono un ingresso nel capitale di Banca di Sconto da parte di Bapr con una partecipazione iniziale del 9,9% e la stipula di un accordo di distribuzione commerciale che guarda con attenzione al mercato siciliano".

Il Gruppo Ibl Banca tramite Banca di Sconto intende mettere a disposizione della clientela di Bapr, la più grande banca a carattere regionale della Sicilia, "un catalogo prodotti efficace e di qualità, che consente di accedere al credito in modo semplice e veloce attraverso soluzioni di finanziamento personalizzate". (ANSA).