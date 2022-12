Presepe semovente del maestro Randazzo esposto a Cinisi

(ANSA) - PALERMO, 05 DIC - Il presepe semovente in miniatura, con personaggi meccanizzati, del maestro Giacomo Randazzo, sarà in esposizione dall'8 dicembre fino al 22 gennaio nel salone comunale di Palazzo dei Benedettini, a Cinisi, in provincia di Palermo, in occasione della mostra delle arti, mestieri e tradizioni siciliane curata dall'associazione culturale Arte e Tradizione.

L'installazione è in scala 1:10 ed è realizzata con materiali come il tufo, la pietra, ceramiche, legno e ferro. Il presepe trova la sua ispirazione da uno studio approfondito della storia della tradizione siciliana.

I personaggi, infatti, attraverso dei meccanismi curati nei minimi particolari, riproducono i movimenti tipici dei diversi mestieri che si rappresentano: il fabbro, il falegname, il calzolaio, la ricamatrice e la filatrice, la senia, il mulino, il vasaio, i muratori, i piaggiatori d'uva, il macinatore di grano, i carretti siciliani, il ricottaio, il forno, il tornio, la lavandaia, e lo spettacolo dei pupi siciliani.

La Natività è realizzata in movimento con la Madonna che culla instancabilmente Gesù bambino. Nella Chiesa, inoltre, sono riprodotti elementi, come le colonne, il marmo, gli affreschi e l'altare, delle varie chiese di Cinisi, oltre la sagrestia e il campanaro che suona le campane.

La mostra sarà aperta dalle 17 alle 20 nei giorni feriali e dalle 16 alle 20 in quelli festivi e nei fine settimana. (ANSA).