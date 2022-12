Mostre: le opere di Lorenzo Maniscalco a Caltagirone

(ANSA) - PALERMO, 05 DIC - Sarà inaugurata sabato 10 dicembre a Caltagirone (ore 17), nelle sale di "Palazzo Libertini di San Marco", la mostra dell'artista Lorenzo Maniscalco dal titolo "Eudaimonia".

L'esposizione è composta da circa 15 tele e da più di 50 opere in ceramica. Alcune delle opere sono state esposte in una serie di mostre, personali e collettive, realizzate dal 2019 ad oggi: da Milano ad Agrigento, da Roma ad Enna, da Sulmona a Palermo.

In questa mostra vi è la presenza della ceramica, opere inedite esposte per la prima volta al pubblico, accostate alle tele che riguardano la stessa serie pittorica dal titolo "Oltre le apparenze". La mostra, organizzata dall'Assessore ai Beni Culturali Claudio Lo Monaco all'interno dell'evento "Lumina 2022 - Natale a Caltagirone", sarà presentata da Giorgio Franco (art curator, progettista culturale, founder cooperativa Badia Lost&Found) e resterà aperta fino all'11 genaio 2023. Durante l'inaugurazione sarà presentata l'installazione "Ti amo da morire" di Rossana D'Anna, un omaggio alle Donne in onore della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne".

