A Castelvetrano il 'Nocellara fest', degustazioni e convegni

(ANSA) - CASTELVETRANO, 05 DIC - Per due giorni a Castelvetrano nel trapanese in evidenza l'oliva da mensa cultivar Nocellara del Belìce, la cui produzione conta un giro d'affari di milioni di euro. Sabato e domenica prossimi al Sistema delle piazze si terrà la prima edizione del 'Nocella fest', l'iniziativa dedicata all'oliva tipica del territorio ma anche all'olio extra vergine d'oliva che viene prodotto nel Belìce. Si inizia sabato 10 dicembre, alle ore 9,30, con l'apertura degli stands per le degustazioni e l'inaugurazione della mostra sulla Saica (a cura del Liceo Scientifico). Alle 10, presso la Collegiata San Pietro, seminario su 'L'Ulivo tra mito e realtà'. Alle 11,30, al Sistema delle piazze, premiazione del concorso 'Oli art' e visita guidata del centro storico. Alle 17, presso l'auditorium 'Ninni Fiore', convegno su 'Innovazione della olivicolo-olearea' (a cura dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Dalle 19, al Sistema delle piazze, concerto gruppo 'Sweet and Salty rock band', cabaret con i 'Trikke e due'. Domenica 11, alle ore 8, partenza del 'Tour Nocellara Bike' e apertura stands. L'iniziativa è patrocinata dal Comune e dall'Assessorato regionale all'agricoltura. (ANSA).