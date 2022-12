Nubifragio nel messinese,persone bloccate in auto dall'acqua

(ANSA) - PALERMO, 03 DIC - Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta su Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, nel messinese.

In particolare a Barcellona Pozzo di Gotto le strade si sono trasformate in torrenti. Decine le auto sommerse. I vigili del fuoco sono impegnati in una serie di interventi. Numerose le operazioni di soccorso a persone intrappolate nelle auto sommerse dall'acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l'invio di uomini dai comandi della Sicilia orientale.

Il sindaco di Milazzo ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa. Situazione critica anche a Terme Vigliatore, diverse le strade chiuse. Una frana caduta sulla SS 185 "di Sella Mandrazzi" ha temporaneamente bloccato il traffico in entrambe le direzioni in località Novara di Sicilia. (ANSA).