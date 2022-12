Mafia: Cinisi ricorda Felicia Bartolotta Impastato

(ANSA) - CINISI, 03 DIC - In occasione del 18esimo anniversario della scomparsa di Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino, l'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, il Centro Impastato - No mafia Memorial e l'Associazione Peppino Impastato, in collaborazione con associazione culturale Asadin, associazione Musica e Cultura Cinisi, Radio 100 passi, FuoriMercato, Contadinazioni, ArciPasol, Ass.ne Radio Aut Palermo, Proloco Cinisi 2.zero, PalermoCoroPop, Radio Aut Young, organizzano due giornate di memoria ed impegno per ricordare Felicia, il suo coraggio, la sua scelta di verità e giustizia ed insieme a lei quello di chi ha dedicato la propria vita nella lotta contro la mafia e l'oppressione. Tante iniziative culturali, l'inaugurazione del Giardino di Casa Felicia ed il coinvolgimento diretto di giovani del territorio e delle scuole che sostengono le nostre attività.

Il 6 dicembre di mattina è previsto uno spettacolo dell'opera dei pupi "Felicia una donna contro la mafia", l'Auditorium dell'istituto comprensivo di Cinisi. La visita a Casa Felicia, Casa Memoria, ex Casa Badalamenti e Casolare. In serata "Ogni scagghia teni 'na muragghia" concerto per voci, chitarra e fisarmonica. I7 7 dicembre alle 15 l'inaugurazione del giardino della memoria e dell'impegno di Casa Felicia. (ANSA).