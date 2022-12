Open Arms:Salvini,omissione informativa sarebbe gravissimo

(ANSA) - PALERMO, 02 DIC - "Sarebbe gravissimo se qualcuno avesse nascosto, omesso o dimenticato documenti rilevanti da parte di organi dello Stato. Cioè se ci sono pezzi di Stato che dimenticano o nascondono interventi di altri pezzi di Stato per danneggiare oggi Salvini domani chissà vuol dire che c'è qualcosa che non funziona". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cronisti alla fine dell'udienza del o processo in cui è imputato per avere illegittimamente vietato l'approdo alla nave Open Arms e ai profughi presi a bordo, riguardo a una presunta informativa e ad alcuni nuovi documenti che potrebbero svelare scenari inediti sulla vicenda Open Arms. Salvini a Palermo ha anche detto: "Penso che il ministro Piantedosi stia facendo un ottimo lavoro e che l'Unione europea abbia capito che il tema va condiviso. Rispetto a due mesi fa quando eravamo soli, abbandonati, dimenticati e isolati l'aria mi sembra positivamente cambiata". (ANSA).