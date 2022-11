Musica: a Petralia Soprana sabato il ritmo della tarantella

(ANSA) - PALERMO, 30 NOV - Il ballo della tarantella protagonista di un evento, sabato prossimo, dalle 17,30, a Petralia Soprana (Pa), sulle Madonie, che vedrà protagonisti, in un concerto unico quattro artisti del Sud Italia: Mario Incudine e i Malarazza 100% terrone che rappresenteranno la Sicilia, Eugenio Bennato e Fiorenza Calogero per la Campania. Per l'occasione la piazza Duomo del Borgo dei Borghi 2018 si trasformerà in teatro e offrirà il suo splendido scenario a uno spettacolo affascinante e coinvolgente com'è nello stile degli artisti che si esibiranno sul palco. Tarantella, uno dei più antichi balli che ancora oggi vengono eseguiti nel Sud, in particolare in Campania e in Sicilia, come filo conduttore.

Nelle Madonie il legame con la tarantella è molto forte e a dimostrarlo è la presenza di numerosi gruppi folk che negli anni hanno operato e continuano a farlo tramandando alle nuove generazioni le tradizioni popolari del territorio.

"Tarantell'ella: il ritmo nel Regno delle due Sicilie, è organizzato dall'Asc Production, e sarà realizzato grazie alle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo nell'ottica della sinergia tra soggetti pubblici e privati tra i quali il comune di Petralia Soprana e la "Georgia Lo Faro eventi". "Il progetto - spiegano gli organizzatori - ha lo scopo di rivitalizzare il territorio limitrofo all'area metropolitana sollecitandolo a considerare lo sviluppo culturale uno tra gli elementi del proprio progresso economico e di maggiore coesione sociale. Una opportunità per valorizzare e preservare il patrimonio artistico culturale e paesaggistico che farà da sfondo a questo evento e deve diventare attrattore turistico".

La partecipazione prevede la prenotazione e il pagamento di un ticket legato alla disponibilità dei posti disponibili in piazza Duomo. (ANSA).