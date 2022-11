Iran: imam Palermo, islam ha dato valore forte alle donne

(ANSA) - PALERMO, 29 NOV - "L'Islam ha dato un valore alto alle donne, come tutte le altre civiltà. La testa di Antonia Minore esposta a Palazzo Reale grazie, alla Fondazione Federico II, è un simbolo e noi vogliamo fare dei simboli una spinta per il presente". Cosi l'Imam di Palermo, Badri El Madani, all'ANSA, rispondendo sul significato della sua presenza all'inaugurazione della mostra nello spazio Meta di Palazzo Reale, a Palermo, rispetto alle proteste in Iran per i diritti delle donne.

"Mischiare arte e tecnologia è un dovere oggi - ha aggiunto - per potere riuscire anche a creare un legame le attuali generazioni e il passato. Sono dei momenti belli per dare risalto ai valori. Noi vediamo la bellezza nel viso di Antonia Minore. Vogliamo valorizzare la bellezza del nostro passato per rendere il presente e il futuro ancora più bello". (ANSA).